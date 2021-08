Il centrosinistra che appoggia Damilano. Nasce “Progresso Torino”

Si chiama “Progresso Torino” la lista a sostegno di al candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano. Colore arancione non a caso, simbolo di un cuore: “Abbiamo Torino nel cuore e vogliamo buttare il cuore oltre l’ostacolo e dire finalmente esageruma” afferma Giovanna Giordano una delle madamine simbolo delle proteste Si Tav.

“Vogliamo fare un grande servizio a città e creare laboratorio civico di nuovo modo di fare politica che potrà essere copiato” ha proseguito Giordano aggiungendo che le parole d’ordine sono “prendersi cura e far crescere Torino”.

A sostenere la lista, ma senza candidarsi anche Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8 e che definisce il progetto “Un progetto che lavora sull’idea che torino deve crescere, sull’ idea che ricchezza va prodotta per poter essere ridistribuita, un concetto cardine dell’area riformista a cui appartengo.

Paolo ha la capacità e la competenza per tirare fuori Torino dai 15 anni di declino in cui è caduta”.

Anche Alberto Nigra non si candiderà ma sosterrà la lista e Damilano: “Intorno a Paolo possiamo costruire un progetto nuovo per rilanciare Torino”.

Ad ospitare l’evento Green Pea il polo dell’innovazione green di Oscar Farinetti “Green Pea e Farinetti sono motivo di vanto per Italia e sono dimostrazione di importanza di avere visioni e sviluppare progetti che rappresentino città. Punto a consigli per poter fare il meglio per città anche da parte di Oscar e della sua famiglia” ha affermato Damilano che sostiene anche come “non è il momento degli ideali ma di mettere insieme tutte le forze per far ripartire Torino”.