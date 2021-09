888 Casino Recensioni: Perché 888 casino è stato votato il miglior casinò in diverse occasioni?

Lanciato nel 1997 dal gruppo 888, 888 Casino è cresciuto fino a diventare un nome familiare in Italia.

Il noto sito di gioco d’azzardo è stato nominato operatore dell’anno nel 2005 e ora ha più di 25 milioni di membri che hanno usato il suo sito.

Con centinaia di giochi tra cui scegliere, 888 Casino online sostiene di avere una delle migliori piattaforme per gli utenti nel mercato italiano.Ma come se la cava 888 Casinò contro i suoi rivali del casinò online? Diamo un’occhiata a ciò che i clienti possono aspettarsi da questo sito di scommesse. In questa recensione di 888 Casino, troverete una spiegazione completa di questo casinò, la sua offerta di benvenuto, i giochi e le ragioni per cui è una delle migliori piattaforme di scommesse in Italia per il casinò.

888 Casinò offerta di bonus

L’offerta di iscrizione di 888 Casino è uno dei pochi bonus senza deposito in offerta tra i pesi massimi della sfera dei casinò online italiani. Offre anche un bonus del 100% sul primo deposito fino a 100€.

Sei già membro di 888 Casinò? Dai un’occhiata alle migliori offerte di bonus del casinò per i nuovi clienti.

Per approfittare dell’offerta dovrai creare un conto 888 Casino online e richiedere entrambe le parti. Puoi farlo seguendo i passi descritti qui sotto.

Fai clic sul pulsante di adesione in offerta e ti verrà chiesto di inserire il tuo nome, paese, email, data di nascita e sesso. Leggi i termini e le condizioni prima di spuntare la casella se sei d’accordo e confermare che hai più di 18 anni. Inserisci un nome utente, una password e una domanda e risposta di sicurezza nella pagina “crea un account”. Inserisci il tuo indirizzo, il cellulare, la valuta e il titolo di lavoro. Decidi quanto depositare e il metodo con cui vuoi depositare. I depositi Neteller e Skrill non sono validi per il bonus. Richiedi il tuo bonus senza deposito entro 48 ore tramite il link nell’e-mail di richiesta inviata da 888. Una volta che hai fatto il tuo primo deposito di un minimo di 20€ devi richiedere il tuo bonus del 100% sul primo deposito entro 48 ore tramite il link nella mail di richiesta inviata da 888.

888 Giochi di casinò

Come ci si aspetterebbe da un casinò online dedicato, c’è una scelta più che sufficiente di giochi a cui i clienti possono giocare.

Tutti questi giochi hanno una versione demo in modo che i clienti possano familiarizzare con il gioco prima di scommettere.

Questi giochi sono nella pagina dei “giochi di casinò”, e c’è più scelta nella sezione delle scommesse dal vivo. Ne parleremo più avanti in questa recensione.

888 Slots e jackpot

888 Casino è uno dei migliori del settore per le slot con ben oltre 450 elencate sul suo sito web.

Questa è un’enorme quantità di scelta per gli utenti per trovare qualcosa che li soddisfi.

888 Casinò ha molte sottosezioni per assicurarsi che sia facile navigare e trovare i giochi che vuoi giocare.

C’è una sezione jackpot in modo da poter vedere dove si trova il più grande premio in denaro, e c’è anche una scheda che mostra le slot esclusive di 888 Casino.

Esistono anche delle schede per limitare la ricerca ai soli giochi NetEnt, Red Tiger o Yggdrasil, perché cercare tra gli oltre 400 diventerebbe abbastanza noioso.

Roulette

888 Casino offre otto tipi di roulette sulla sua pagina dei giochi di casinò.

Ti viene offerta la scelta di giochi europei, americani e francesi e include giochi ad alto limite e a bassa puntata.

La tabella delle puntate più basse va da €0,50 a €300 mentre la più alta ti permette di scommettere da €5 a €200.000.

I giochi si caricano abbastanza velocemente e sono facili da usare una volta su di essi con i pulsanti per piazzare le scommesse, rimuovere le scommesse e girare tutti chiaramente etichettati per evitare confusione.

Hanno anche una comoda casella a discesa nelle impostazioni per dirvi quali sono le quote su cosa state scommettendo.

Blackjack

888 Casino offre tre tipi di blackjack sulla sua pagina del casinò con American, Multihand e Super Stakes in offerta.

Ci sono impostazioni per determinare il numero di mani sul tavolo, i limiti, le puntate laterali e il turbo.

Puoi scommettere su più mani per aumentare le tue possibilità e il gioco è chiaramente impostato per assicurarsi che l’utente trovi facile piazzare o rimuovere le scommesse.

Poker

Il poker è grande su 888 Casinò, con 13 giochi diversi, il più di qualsiasi mercato, sulla sua pagina dei giochi di casinò.

I tipi di poker includono Casino Holdem, Texas Hold’ Em, Three Card Poker e molte altre varianti.

Le scommesse su alcuni giochi possono essere a partire da 0,01€ e fino a 1.000€ su Carribean Poker.

La modalità demo su ogni gioco è utile perché le differenze possono diventare abbastanza confuse, ma 888 Casino fa in modo che il cliente sia ben guardato qui.

Altri giochi

888 Casino ha un’opzione di baccarat con una puntata minima di 1€ e una massima di 1.000€ e otto mazzi disponibili.

Ci sono tre giochi di vita disponibili nella sezione altri giochi, che sono due tavoli di blackjack e un tavolo da poker.

Ci sono anche dadi e due tipi di keno per gli utenti.

Casinò dal vivo su 888 Casino Italia

Il Live Casino di 888 Casino Online è uno dei migliori sul mercato ed è probabilmente la migliore caratteristica del suo sito web a causa della mancanza di giochi di roulette e blackjack rispetto ai rivali.

La parte superiore della pagina ti dà l’opzione per qualsiasi gioco tu voglia giocare.

Per la roulette, ci sono più di 30 tavoli dal vivo, compresi alcuni di Londra, Svezia, Spagna e Italia.

Il blackjack ha più di 60 tavoli, con diverse puntate minime e alcuni tavoli VIP per coloro che vogliono provare il gusto di essere trattati come una star.

C’è una scheda baccarat e sic bo, che include Speed Baccarat, No Commision Baccarat e Punto Banco.

Il poker ha circa otto tavoli di diverse varianti di Texas Hold’ Em, Three Card Poker e Carribean Stud.

Ci sono anche spettacoli di gioco come Deal or No Deal e Monopoly Live e l’888 Casino Clash.

La sezione dal vivo è dove 888 Casino Italia si distingue veramente come casinò online, dato che la quantità di tavoli ti dà la sensazione di essere nella stanza mentre sei dietro lo schermo del tuo computer.

Interfaccia di 888 Casino su desktop, mobile e app: 888 Casino mobile

888 Casino ha un vantaggio rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti in quanto è esclusivamente un casinò online.

Questo significa che si dedica al suo casinò e non deve gestire una scommessa sportiva sullo stesso sito. I suoi sforzi sono concentrati nel fornire la migliore esperienza di casinò online.

888 Casinò è ben strutturato e può essere facilmente navigato dalla home page con il tuo conto chiaramente mostrato in alto a destra con il tuo saldo.

I tempi di caricamento sono di solito buoni, ma ci sono occasioni in cui il casinò live ci mette un po’ a farti entrare nel gioco attraverso il caricamento.

Come sito mobile, il layout va bene ma la velocità di caricamento potrebbe essere aiutata su alcuni dei giochi dal vivo.

L’applicazione è disponibile per iOS e Android ed è facile da usare e navigare.

888 Casino software

888 Casino ha il lusso di poter utilizzare il proprio software per creare molti dei giochi esclusivi sulla sua piattaforma.

Usa anche NetEnt, Ash Gaming, Cryptologic (WagerLogic), IGT (WagerWorks), WMS, NextGen Gaming e Blueprint Gaming.

888 Casino deposito e prelievo

888 Casino ha una varietà di metodi per permettere ai suoi utenti di prelevare e depositare con i loro conti.

Ecco una panoramica dei modi principali.

Servizio clienti di 888 Casino Italia

888 Casino è simile alla maggior parte dei suoi rivali nei modi in cui è possibile contattarlo e ottenere aiuto.

La sua pagina di aiuto ha diverse sezioni per cercare di restringere la tua domanda dal ritiro e dal deposito ai problemi tecnici.

Puoi leggere le molte FAQ sul sito con le più popolari elencate nella pagina di aiuto.

C’è un centro di contatto a cui si può inviare un’e-mail, che include degli allegati.

Tuttavia, il tempo di risposta può essere lento rispetto ad altri siti web – con alcune richieste che richiedono fino a 24 ore per essere risolte.

Ci sono stati anche alcuni casi in passato in cui gli utenti sono diventati frustrati con le risposte date alle domande.

888 Casino recensione: conclusione

888 Casino online certamente tiene il suo posto quando si tratta della quantità di giochi online che offre.

La quantità di slot disponibili per gli utenti è molto buona e l’esperienza del casinò dal vivo è una delle migliori in circolazione.

Tuttavia, il servizio clienti potrebbe essere migliorato in quanto alcuni tempi di attesa per le risposte alle domande sono troppo lunghi.

L’offerta di benvenuto è ottima in quanto è flessibile per gli utenti che possono depositare ciò che vogliono e ottenere le scommesse gratuite di 888 Casinò che cercano.

Quindi 888 Casino sarebbe più adatto al giocatore regolare che a qualcuno che vuole un gioco casuale ogni tanto.