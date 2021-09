Marco Rizzo a Torino apre l’ultima settimana della Festa PC

Entra nel vivo la Festa del Partito Comunista di Torino. Venerdì 3 settembre alle ore 18, negli spazi del circolo “La Tampa”, in Via Tommaso Villa 54, l’ex Europarlamentare e ora Segretario Generale del PC, Marco Rizzo, insieme a Giusi Greta Di Cristina, candidata Sindaco di Torino, presenterà le liste e il programma a sostegno della candidata torinese.

Nel novero del programma della Festa, Rizzo incontrerà sabato 4 settembre alle ore 11.30, presso la Federazione torinese comunista, in Via Chiesa della Salute 132, il Ministro degli Esteri dell’Ossezia del Sud Dimitri Medoev, ospite della kermesse comunista, occasione per commemorare i bambini morti nella strage di Beslan nel 2004.

“Siamo orgogliosi di avere come ospite della nostra Festa Dimitri Medoev – affermano il Segretario Regionale Matteo Mereu e la candidata Sindaca Di Cristina – segno di una volontà e capacità di riportare Torino alla dimensione internazionale che le spetta”