1° Corsa di Primavera, è polemica sull’evento in zona rossa

Riceviamo e pubblichiamo:

Il nostro comitato “TorinoinMovimento” domenica ha ricevuto varie segnalazioni dalla corsa di Primavera, organizzata al parco Dora con almeno 300 partecipanti. Una corsa pubblicata sui social del Presidente della Circoscrizione Cerrato e dell’assessore Unia. Questo evento, per quanto ci riguarda, è un’offesa nei confronti di tutte le associazioni sportive, nei confronti dei negozianti, delle palestre, dei teatri che da oltre un anno sono chiusi.

A noi sembra una presa in giro,sopratutto perché viene fuori che bastava iscriversi ad un’associazione, pur non essendo agonisti. Le squadre di calcio fanno i tamponi per allenarsi e giocare,queste persone erano tutte tamponate in zona rossa? A tal punto, esiste il modo per aggirare i DPCM, senza incorrere in alcune sanzioni, in barba a chi nonostante tutti i dispositivi di sicurezza, continua a non poter lavorare da oltre un anno. Restiamo imbarazzati e perplessi da queste immagini di podisti anche non professionisti, in zona rossa.

Federica Fulco presidente TorinoinMovimento