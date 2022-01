Viaggi: Verona meta ideale tra cultura e relax

Nel momento in cui si decide di programmare una vacanza nella regione Veneto, tra le tante località vale la pena considerare anche la città di Verona. Il motivo è legato al fatto che può offrire cultura e relax di alto livello e tanto altro che possa soddisfare le esigenze dei visitatori di qualsiasi età. In riferimento a quanto sin qui premesso, vediamo perché conviene visitare Verona e cosa è realmente in grado di offrire la città che la dinastia degli Scaligeri gli ha lasciato in eredità.

L’imperdibile fascino della Verona storica e culturale

Verona può essere considerata un’opera d’arte a sé stante, con molti monumenti che hanno resistito quasi intatti nel corso dei secoli. La sua icona principale insieme ai personaggi di Giulietta e Romeo, è l’arena ossia un anfiteatro di epoca romana ubicato nel centro storico. Si tratta tra l’altro di una tra le più grandi strutture di architettura e la più antica di cui disponiamo oggi e tra le migliori conservate, grazie agli importanti restauri effettuati a partire dal Cinquecento. Non da meno è il teatro romano costruito nel I secolo a.C. ai piedi del Colle San Pietro e precisamente sulla sponda sinistra dell’Adige. Si tratta di uno dei migliori conservati del nord Italia, tanto da far parte del percorso espositivo del museo archeologico cittadino. Il ponte di Castelvecchio è invece un’opera infrastrutturale e militare situata a Verona lungo il fiume Adige, e che fa parte dell’omonima fortezza considerata l’opera più ardita e mirabile dell’epoca medioevale veronese. Insieme all’Arena e alla casa di Giulietta, troviamo infine la Basilica di San Zeno (ottavo vescovo della città) che è uno dei luoghi più iconici di Verona e la cui facciata è considerata uno degli esempi più puri di architettura romanica presente in Europa.

Il relax puro da godere a Verona

Quando si parla della città di Verona, è importante equiparare le sue bellezze storiche e culturali con quelle naturali che l'intero comprensorio è in grado di offrire. La vicinanza con i più rinomati borghi del lago di Garda e la presenza di tante stazioni termali, la rendono infatti una meta imperdibile per chi intende pianificare una vacanza completa sotto tutti gli aspetti.