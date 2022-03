Vanchiglietta, corteo per la pace delle scuole Marconi Antonelli

“Pace, pace, W la pace”. Un colorato corteo di giovanissimi allievi dell’Istituto Comprensivo Marconi Maroncelli ha attraversato le vie del quartiere Vanchiglietta urlando il bisogno di pace e di fermare la guerra in Ucraina.

Una fila davvero interminabile di allievi, accompagnati dai docenti, in un vortice di disegni, bandiere arcobaleno, striscioni realizzati con passione, fantasia, spontaneità e orgoglio dagli stessi studenti.

Giovani e giovanissimi carichi di entusiasmo che non smettevano di urlare i loro ermetici slogan di pace e stop alla guerra, a ogni guerra.

Si tratta di iniziative, di momenti che questi studenti non dimenticheranno facilmente, mentre era palbabile l’emozione e la simpatia delle tante persone che hanno potuto assistere a questa originale marcia che ha attraversato le strade della Vanchiglietta.

Un corteo per rivendicare il bisogno prioritario di pace e l’urgenza di mettere fine a una guerra che non risparmia nemmeno gli ospedali pediatrici. Una manifestazione che ha portato anche dei giovanissimi a interrogarsi e confrontarsi sul tema della pace e di conoscere alcuni fondamenti della nostra Costituzione che ripudia la guerra.