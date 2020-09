Valle (PD) accusa “Il centrodestra usa Omnibus per marchette elettorali”

“Il centrodestra sta bloccando la discussione con il contingentamento e approfitta dell’omnibus per infilare emendamenti e misure inaccettabili”, denuncia il consigliere regionale piemontese del Partito Democratico Daniele Valle.

“Sono riusciti in un solo colpo: a proporre di abrogare le distanze da rispettare per mettere le slot machine negli esercizi commerciali di fatto svuotando la legge per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, a riaprire la caccia di domenica a settembre e a riammettere la caccia di specie alpine rare, infine ad aprire alla privatizzazione del CSI”, sottolinea Valle

“Questa maggioranza sta usando l’omnibus come provvedimento velina per far passare nell’indifferenza generale una valanga di marchette elettorali, senza spiegarle ai cittadini e quindi senza metterci seriamente la faccia”, conclude Valle.