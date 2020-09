Valentina Nappi, dallo squirting su Fusaro alla minaccia: “Entro in politica”

L’attrice porno Valentina Nappi “minaccia” di fare come Cicciolina ed entrare in politica.

“State rischiando di farmi entrare in politica” scrive su Twitter Nappi, in risposta alla proposta del senatore della Lega Simone Pillon che con un emendamento nel testo di conversione del decreto Legge Giustizia propone di bloccare in automatico i contenuti pornografici online.

Tradotto: un parental control pre impostato sui dispositivi che si può disattivare solo se il titolare di un contratto telefonico lo chiede.

E questo logicamente non va bene a Valentina Nappi, che deve la sua fortuna anche a siti come siti hard come Youporn, PornHub, etc.etc.

Da qui la minaccia a Salvini (con cui si è scontrata già varie volte sui social) e Lega di entrare in politica. Un mondo che Nappi già conosce visto che anni fa scriveva in una sua rubrica sulla rivista Micromega.

Resta famoso lo scontro tra lei è il filosofo Diego Fusaro sul quelle pagine, che ebbe il suo apice con l’articolo a firma Valentina Nappi dal titolo “Squirtare in faccia a Diego Fusaro”.

Per ora Matteo Salvini è salvo.