Vaccino 30-39 anni, prenotazioni dal 28 maggio. Dal 4 giugno per la fascia 16-29

Anticipa la data del vaccino per la fascia 30-39 anni in Piemonte. I 30enni potranno prenotarsi a partire dal 28 maggio anziché dall’8 giugno come previsto in origine.

Per prenotarsi si dovrà accedere al portale www.ilPiemontetivaccina.it

Anche la fascia di età tra i 16 e i 29 anni sono anticipati al 4 giugno sempre attraverso la prenotazione sul sito dedicato dove è ora anche possibile conoscere le tempistiche entro cui verrà somministrata la dose di vaccino

Dunque un paio di settimane di anticipo rispetto a quanto previsto in origine. Così era già accaduto anche per la fascia dei 40 anni tanto che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio aveva dichiarato di ritenersi fiducioso sui rifornimenti di dosi in arrivo e quindi di voler anticipare le date.

L’obiettivo del Piemonte resta quello di cercare quanto più possibile di vaccinare la popolazione nei mesi estivi per consentire un autunno in cui tutta la regione sarà in sicurezza.