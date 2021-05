Polemiche prima della Partita del Cuore per Aurora dei Jackal che in un video condiviso su Instagram denuncia di essere stata allontanata durante la cena della vigilia perché donna.

Aurora Leone infatti è stata convocata come giocatrice nel match previsto per il 25 maggio all’Allianz Stadium tra Nazionale Cantanti e Campioni per la Ricerca. Un evento benefico per sostenere la ricerca contro il cancro che però si tinge di polemiche a sfondo sessiste.

Nel video Aurora, assieme a Ciro Priello, racconta che arrivata al J Hotel per la cena della vigilia si sarebbe sentita richiedere di alzarsi e andarsene dal tavolo. La motivazione perché donna.

«Gli abbiamo fatto presente che non ero un’accompagnatrice, ma giocatrice» spiegano gli attori dei The Jackal che però spiegano che le sarebbe stato detto: «Non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, tu non puoi e basta».

Dalla Nazionale Cantanti è arrivata la smentita spiegando di non aver mai fatto discriminazione di sesso o colore della pelle e accusando Aurora e Ciro di voler solo farsi pubblicità.