San Mauro: Giulia Guazzora vince le primarie del centrosinistra

Sarà Giulia Guazzora a sfidare il centrodestra per la poltrona di sindaco di San Mauro alle amministrative in programma ad ottobre. I dati delle primarie del centrosinistra hanno nettamente premiato, con il 67,5% e ben 588 voti, la coalizione promossa da Guazzora, mentre il candidato del Pd Luca Rastelli si è fermato al 32,5% (284 voti).

Sanmaurese doc, 41 anni, insegnante, laurea in scienze politiche, due figli di sette e nove anni, passione per giornalismo, Giulia è da sempre vicina al centrosinistra. La sua candidatura è stata sostenuta dalle liste Sinistra per San Mauro, SiAmo San Mauro, Italia Viva e da una parte del Pd.

“Un grazie anche agli scrutatori che hanno permesso lo svolgimento di questa grande prova di democrazia. C’è stato un grande lavoro di squadra che è riuscito ad emozionare, ricreare passione ed entusiasmo per la politica” è il soddisfatto commento della Guazzora dopo i risultati. Sicuramente è stato positivo il dato di partecipazione, in un week end di sole agostano, ma soprattutto è stata premiata una campagna molto vivace, diretta, giocata in prima persona con impegno, sorrisi e serietà, con uno staff giovane molto determinato che è riuscito a coinvolgere la cittadinanza.

Guazzora ha avuto parole di stima verso Luca Rastelli: “A lui va comunque il merito di aver avanzato proposte importanti per la Città, per impostare il percorso che vorrei ci portasse la coalizione del centrosinistra a vincere a ottobre”.

Una collaborazione tra le anime del centrosinistra quanto mai importante per battere l’agguerrito centrodestra sanmaurese alle amministrative. “Allora Guazzora” pare proprio uno slogan efficace per lanciare la sfida per diventare Primo cittadino a San Mauro, ma ci sarà ancora molto da fare e da proporre.

