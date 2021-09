Ubriaco alla guida di carro attrezzi brucia dieci semafori rossi

Era ubriaco alla guida di un carro attrezzi che sfrecciava a tutta velocità nella notte. Ad accorgersene gli agenti della Polizia municipale che hanno notato il mezzo attraversare corso Regina Margherita, angolo via Macerata, con il rosso e proseguire per ben dieci incroci a forte velocità. Da qui l’inseguimento che è proseguito fino a corso Tassoni.

Quando è stato fermato il guidatore si è giustificato dicendo che doveva andare a recuperare un’auto, ma sottoposto a etilometro ha fatto registrare valori di 1.45 gr/l alla prima prova e 1.42 alla seconda, mentre le categorie professionali in possesso di categoria C il valore deve essere pari a ‘0’.

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida. Inoltre il trasgressore è stato sanzionato per il passaggio con semaforo rosso a velocità pericolosa in fascia notturna per un totale di quasi 600 euro, sanzioni che comportano anche una decurtazione di 21 punti sulla patente di guida.