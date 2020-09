Torneo di Poker online: come funziona

Dopo diversi anni come punta di diamante del gioco online anche i tornei di poker hanno visto diminuire, seppur di poco la loro popolarità, per lasciare spazio anche ad altri giochi, che hanno guadagnato terreno anche in virtù di una maggiore facilità.

Per gli appassionati però la modalità torneo per il poker online rimane una delle opportunità più interessanti per confrontarsi con tutte le tipologie di giocatori e mettersi alla prova, magari entrando nel circuito dei pokeristi pro.

Rispetto ai tornei in real life, quelli online hanno l’indiscutibile vantaggio di poter essere giocati da qualsiasi parte del mondo, entrando in contatto con realtà diverse da tutti i paesi.

Non è solo questo però ad attrarre chi si cimenta in un torneo di poker online, che regala garanzie diverse rispetto a quelle che si hanno sedendosi ad un tavolo per una normale partita.

Esistono innanzitutto due tipologie di torneo, il sit ‘n go e i multitavolo: nella prima versione il gioco è molto veloce e non può iniziare fino a che non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti, mentre nella seconda non esiste un minimo e il gioco procede in maniera più fluida, arrivando a durate anche piuttosto importanti.

Altrettanto importante è la dinamica di buy-in su cui sono strutturati i tornei online multitavolo: per partecipare infatti basta la quota di adesione, che automaticamente ci garantisce la possibilità di sapere qual è la posta in palio.

Questo garantisce una sicurezza psicologica diversa nei giocatori, che sanno cosa aspettarsi e possono calcolare la loro strategia su un piatto di vincite definito e chiaro.

Non parliamo di poste di poco valore, anzi, tant’è che molti grandi nomi del poker internazionale hanno iniziato proprio dai tavoli virtuali, scalando grazie a questi le classifiche molto velocemente.

Prima di valutare se partecipare a un torneo di poker online fate bene i conti anche con il tempo che avete a disposizione. Come tutti sappiamo, la modalità di svolgimento dei tornei è infatti dal vivo e, soprattutto nella versione multitavolo, questo può comportare lunghe ore di gioco, dato il grande numero di partecipanti ed è fondamentale che possiate investire liberamente il vostro tempo.

Una volta iscritti potrete giocare ai tavoli utilizzando i crediti della sala gioco, fattore che pare avere un effetto psicologico rassicurante sui giocatori. Molti siti prevedono inoltre la possibilità del Re-Buy, che permette di acquistare nuovamente crediti una volta che li abbiamo esauriti: si tratta di un’eccezione alla regola per cui una volta terminate le fiches il giocatore viene automaticamente escluso dal gioco.

Rispetto ai tavoli terrestri, quelli dei tornei di poker online sono sottoposti a una regolamentazione diversa, spesso più rigida, che prevede ad esempio come almeno l’80% delle quote di iscrizione debbano essere messe in palio nel montepremi. Questo, insieme all’obbligo di rendere noto il ritorno al giocatore, permette di valutare al meglio la scelta del torneo e di giocare in maniera ancora più strategica la propria partita!