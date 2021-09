Torna a Moncalieri la 36esima Camminata Revigliaschese

Domenica 3 ottobre torna a Moncalieri la 36a Camminata revigliaschese, tradizionale evento tra le stradine e i sentieri della collina con partenza alle ore 10 da piazza Sagna di borgata Revigliasco e ritorno dopo una camminata (o corsa per i più atletici) di 6,5 km. La manifestazione è sostenuta da Città di Moncalieri, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemotne e Unpli. Due i punti ristoro lungo il percorso, più uno all’arrivo dove i due ristoranti revigliaschesi, Taverna di Fra Fiusch e Ca Mentin, collaboreranno con la Pro Loco Revigliasco nell’offrire un gustoso spuntino. La Camminata non competitiva si svolge su un percorso facile e molto panoramico, con un dislivello di 150 metri.

Iscrizioni a partire dalle 8,30 al costo di 10 euro, gratis per i bimbi fino a 10 anni. Maglietta omaggio per i primi 500 partecipanti e simpatici premi ad estrazione.







“Con piacere invito tutti a questo tradizionale ritrovo per immergerci nel fantastico verde della nostra collina – commenta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Un ambiente tutelato anche come patrimonio Mab Unesco che le associazioni come La Pro Revigliasco ci aiutano a promuovere e far conoscere, non solo ai moncalieresi”.







Per info:

Pro Loco Revigliasco

Tel 0118131220 – 3667803006

email info@prolocorevigliasco.it

www.prolocorevigliasco.it