Torino, prosegue riapertura delle biblioteche civiche

Dopo la Centrale e Villa Amoretti, da lunedì nuove riaperture per altre biblioteche civiche torinesi dopo il lockdown, con il ritorno “su strada” anche del Bibliobus. A riaprire le loro porte per i servizi di prestito e restituzione di libri, dvd, cd musicali e riviste con prenotazione telefonica e data concordata per il ritiro del prestito, saranno le biblioteche Italo Calvino, Francesco Cognasso, Cesare Pavese e la musicale Andrea Della Corte al parco della Tesoriera. Sempre lunedì riapre la biblioteca del Centro interculturale di corso Taranto e dal 13 luglio le civiche Dietrich Bonhoeffer, don Lorenzo Milani e Primo Levi.

Per la prossima settimana le fermate del Bibliobus, per il quale non è necessaria ma consigliata la prenotazione, saranno nel Giardino Emilio Pugno lunedì, in piazzale Umbria martedì, in corso Telesio angolo via Servais mercoledì, in via Monte Ortigara giovedì e nel cortile dell’Iis Levi venerdì. Sabato l’appuntamento è invece in Piazza Chiesa della Salute. Infine riprendono i lavori per il trasferimento del patrimonio documentario della biblioteca Alberto Geisser preventivo al progetto di ristrutturazione complessiva della sede lungo il Po nel Parco Michelotti.