Torino, Lo Russo in piazza per Draghi

Dopo avere promosso con il sindaco di Firenze Dario Nardella una lettera aperta, sottoscritta da oltre mille primi cittadini, a sostegno di Mario Draghi, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo parteciperà alla manifestazione pro premier prevista per questa sera e organizzata dai Radicali. “Mi pare assolutamente scontata la mia presenza e il mio sostegno al presidio di questa sera. È una ulteriore forma di sostegno a questo esecutivo”, ha spiegato, a margine della firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e la Compagnia di San Paolo. “La raccolta firme che abbiamo promosso sul documento dei sindaci – continua Lo Russo – sta andando oltre le nostre attese, continuiamo a ricevere decine e decine di adesioni da tutta Italia ogni ora e questo dimostra in maniera molto chiara qual è la volontà vera del Paese reale, anche tra noi amministratori. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento salvo che di andare a una campagna elettorale per le elezioni politiche. Si vada a votare in primavera, a scadenza naturale e soprattutto dopo aver scavallato il documento di programmazione economica e finanziaria, che questo governo deve mettere in campo, dopo aver approvato le misure per mettere in sicurezza da caro bollette e dal caro carburanti e aver in qualche modo risposto all’emergenza sociale. Non mi sembrano argomenti né di destra né di sinistra, – ha aggiunto Lo Russo – sono argomenti che riguardano tutti i cittadini e le imprese che hanno bisogno di risposte e di certezze. Io penso che da qui alla fine dell’anno ci siano tutte le condizioni per mettere in campo queste azioni se c’è stabilità di governo. E poi in primavera, quando la legislatura è finita, si vada a votare. Andare a votare adesso è davvero incosciente”.