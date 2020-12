Torino, cinque milioni per piste ciclabili e manutenzione

A Torino sempre più piste ciclabili. La giunta comunale ha approvato una serie di delibere per completare e ampliare la rete ciclabile cittadina stanziando 5 milioni di euro per nuovi assi per le due ruote, e per la manutenzione delle ciclopiste già esistenti e della segnaletica e degli stalli dedicati. Così come saranno ampliati i controviali a 20km orari.

L’obiettivo, spiega l’assessora alla Mobilità Maria Lapietra, “di sviluppare una rete ciclabile per la pendolarità, ovvero funzionale agli spostamenti sistematici realizzati per motivi di lavoro e studio”.

A Torino nuove piste ciclabili anche verso i Comuni limitrofi

Fondamentale, dunque, la realizzazione di collegamenti tra la città e i comuni limitrofi con due assi di collegamento individuati come prioritari per l’ingresso in città, quello verso Venaria sull’asse di via Lanzo e quello verso Moncalieri sull’asse di via Nizza, con una terza direttrice individuata in corso Vercelli. Una parte dei 4,9 milioni, circa 1 milione, è poi destinata alla manutenzione dei tratti più ammalorati e utilizzati della rete esistente e alla connessione di tratti mancanti.

Per quel che riguarda i controviali a 20 km i cantieri interesseranno corso Peschiera, tra i corsi Brunelleschi e Mediterraneo, corso Einaudi, tra i corsi Mediterraneo e Re Umberto, corso Regina Margherita, da Rondò Rivella a corso Principe Oddone, e corso Potenza, tra i corsi Regina Margherita e Grosseto.