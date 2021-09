Teatro Regio, sospesi i dipendenti senza Green Pass

Il Teatro Regio ha deciso di sospendere tutti i dipendenti senza Green Pass che da lunedì prossimo resteranno a casa e senza stipendio.

“La salute pubblica è un must che ci guida e fino ad ora grazie ai lavoratori abbiamo cautelato il Regio e il pubblico” spiega intervistata su un quotidiano la commissaria Rosanna Purchia che, insieme al direttore generale Guido Mulè, ha inviato un documento a tutto il personale con le nuove norme.

Si tratta del primo teatro ad operare questa scelta che i vertici spiegano come dovuta alla necessità di tutelare personale vaccinato e spettatori. Sono in tutto 300 i dipendenti del Regio anche se non è stato comunicato quanti sono senza certificazione verde. Chi non avrà il vaccino dovrà dimostrare di aver fatto un tampone, risultato negativo, nelle 48 ore precedenti e a spese proprie.

Invece continuano a spese dell’Ente gli screening del personale: ogni mese per i dipendenti e ogni 72 ore per chi è impegnato nelle produzioni e a contatto con il pubblico. Tolleranza sono per i lavoratori che per ragioni di salute non possono vaccinarsi, se giustificati dal medico.