Spedizione punitiva contro fidanzati, presa banda di ragazzi a Mirafiori

Sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravati cinque giovani che lo scorso luglio avevano aggredito una coppia di minorenni in via Gaidano, in zona Mirafiori a Torino.

La coppia di fidanzati aveva chiamato la polizia dopo che era stata accerchiata da alcuni ragazzi arrivati a piedi e altri a bordo di un’auto. Il giovane era stato sbattuto a terra e colpito con calci e pugni e poi derubato mente il suo cellulare era stato calpestato e distrutto. La ragazza è riuscita a scappare e chiamare la polizia ma all’arrivo delle volanti gli aggressori sono fuggiti via.

Dalle indagini si è scoperto che all’origine dell’aggressione ci sarebbero motivi sentimentali e osservando i profili social dell’ex fidanzato della ragazza, già noto perché aveva alle spalle una denuncia per un episodio analogo, attraverso le foto è stato possibile risalire a tutti i componenti del gruppo che sono stati convocati in Commissariato.