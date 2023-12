Tabacco, De Castro (S&D): ”Italia ha primato di produzione”

(Adnkronos) – "L'Italia è il principale Paese europeo per la produzione di tabacco". Esordisce così Paolo De Castro, membro del Parlamento europeo, in occasione dell'incontro "Le sfide regolatorie per la filiera del tabacco" svoltosi nel villaggio Coldiretti, in piazza Municipio a Napoli. "Noi abbiamo questo primato – prosegue De Castro – anche grazie agli accordi di filiera che hanno permesso ai produttori italiani di avere mercato certo, prezzi garantiti e anche una raccolta significativa di prodotto proprio grazie a questi accordi. Uno tra tutti l'accordo firmato tra Coldiretti e Philip Morris che da solo vale circa il 60 per cento dell'intera produzione di tabacco italiano, quindi è grazie a questo se si sono create le condizioni affinché la tabacchicultura italiana possa continuare ad andare avanti. Va vanti anche grazie agli aiuti europei ma senza una garanzia di sbocco, con prezzi certi, non ci sarebbe stata garanzia di futuro", conclude De Castro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)