SuperEnalotto, sette “5” centrati in Piemonte

Boom del Piemonte nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell’appuntamento di sabato 11 luglio in regione sono stati centrati ben sette “5”, ciascuno da 8.290,66 euro. Protagonista la provincia di Torino, con quattro vincite: due di queste,riferisce Agipronews, sono arrivate nello stesso punto vendita, l’edicola/bar Las Vegas di via Tampellini 5 a Collegno. La terza schedina è invece stata a Torino, nella tabaccheria Liu di via Livorno 3, mentre la quarta è finita a Romano Canavese, precisamente nella tabaccheria di viale Marconi 38/A.

Bene anche la provincia di Asti: anche in questo caso è stata centrata una doppia vincita nella tabaccheria Torchio di via Torchio 24. L’ultimo “5”, infine, è stato centrato Cervasca, in provincia di Cuneo, nella tabaccheria di via Roma 36. La caccia al Jackpot riprenderà domani, quando sul piatto verranno messi 13,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.