Sganga (M5s): “Pronta a passo indietro se Appendino si ricandida”

Valentina Sganga, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha dato la sua disponibilità per la candidatura a sindaca. Ma se il nome di Appendino tornasse in gioco è pronta a fare un passo indietro. Così infatti risponde alle voci di chi ipotizza un secondo mandato della sindaca: “Abbiamo sempre auspicato che tornasse in campo e gliel’abbiamo chiesto più volte: ci è stata data rassicurazione che non fosse intenzionata, secondo me per un’ingiustizia dal punto di vista dei processi”.

“Per Chiara entrambi (io e Andrea Russi, ndr) faremo un passo indietro, non so se lei fa un passo avanti” prosegue Sganga che spiega come al momento i pentastellati stanno cercando una sintesi attraverso interlocuzioni tra di loro e nei faccia a faccia con Conte. Mentre per quanto riguarda le alleanza Sganga precisa: “Dopo il risultato delle Primarie, vedo più complicato il dialogo con il centrosinistra. Dialogo per il primo turno con il PD c’era stato, non è andato a buon fine. Vedremo se ci sarà una chiamata reciproca per discutere la questione dei quartieri e delle Circoscrizioni”.

“Come candidata discuterei non per accordo al primo turno e ballottaggio, ma su temi comuni che si possono portare avanti e si devono blindare rispetto ai risultati di questa amministrazione” conclude Sganga.