“Servi della Nato”: blitz nella notte contro la sede del Partito Democratico 

Blitz con bombolette spray e vernice rossa contro la sede del Partito Democratico in via Oropa a Torino. Alcune scritte sono comparse sui muri e sulla porta di ingresso: “Servi della Nato” e “Servi della guerra”.

Su quanto accaduto ha commentato il segretario metropolitano Marcello Mazzù: “I violenti se ne facciano una ragione, non ci fanno paura. Gli episodi della bandiera del Pd bruciata di ieri e l’imbrattamento della sede del Pd di via Oropa, sono gesti violenti e vigliacchi. Ieri eravamo in tanti a sostenere la Libertà e la Pace, contro ogni forma di violenza. Saremo sempre a fianco dell’Anpi, con orgoglio sempre antifascisti”.