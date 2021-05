Senza patente e con fermo amministrativo usava la macchina per spacciare

Aveva trasformato la macchina nella sua base di spaccio. Peccato che era senza patente, revocata da ben 4 anni, e il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo pochi giorni fa. A scoprire l’uomo di 46 anni con diversi precedenti, la polizia del commissariato Madonna di Campagna a Torino.

Infatti, gli agenti si sono accorti del fare sospetto dell’uomo che in via Mondrone sostava in senso opposto di marcia e che non appena vista la volante ha rimesso in moto. L’auto è stata fermata pochi isolati più in là e oltre al conducente è stato trovato all’interno anche un cittadino straniero con obbligo di presentazione alla Pg per reato di spaccio. L’uomo inoltre aveva con sé anche un “pizzino” con annotate richieste, grammature, entrate e uscite. Mentre nel suo appartamento sono stati ritrovati 150 grammi di stupefacenti suddivisi in dosi, contanti e un telefono che sarebbe stato oggetto di pegno in cambio di droga. L’uomo è stato arrestato per spaccio mentre è stata predisposta l’alienazione del veicolo.