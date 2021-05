Litigano per una donna, rissa con bottiglie e bancali di legno in via Di Nanni

Una rissa con bottiglie e bancali di legno tra fazioni opposte per vicende di donne è quella scoppiata martedì sera in via Dante Di Nanni, in zona San Paolo a Torino. Protagonisti quattro peruviani che si sarebbero casualmente ritrovati nello stesso dehor di un ristorante e avrebbero dato il via alla rissa.

Un 28enne e un 29enne hanno infatti raccontato alla polizia di essere stati aggrediti da due connazionali, uno dei quali è fuggito prima dell’arrivo della polizia, con bottiglie di vetro. I due a loro volta hanno afferrato un bancale di legno per picchiare il contendente. Solo l’Arrivo della polizia ha calmato la situazione. Per i due amici la prognosi è di 6 e 7 giorni per lesioni al volto e collo, mentre il terzo uomo, un 20enne irregolare sul territorio, ha riportato la frattura di una mano. Tutti e tre sono stati denunciati per rissa aggravata.