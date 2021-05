Scritte contro la sede Pd: “Complici del genocidio palestinese”

Scritte con la vernice rossa contro la sede Pd di via Giacomo Dina, in zona Lingotto. Su muri e serrande sono comparse diverse scritte in cui si accusano i dem di essere complici di quanto sta accadendo in Palestina.

“Pd=Lega”, “Pd complice del genocidio”, “Palestina libera”, “Criminali servi di Israele” sono le frasi comparse, rivendicate dal collettivo studentesco Osa.

“Questa notte qualche vigliacco ha danneggiato la sede del PD di via Giacomo Dina, dove sono iscritto anch’io. Noi andiamo avanti, senza timori, a testa alta e convinti delle nostre idee” è il commento di Stefano Lo Russo, candidato alle primarie.