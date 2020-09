Scarpe & Scarpe riapre tutti i negozi

Superate le restrizioni della Fase 1 dell’emergenza Covid-19, da oggi hanno riaperto tutti i punti vendita Scarpe&Scarpe in Italia. Si torna così a fare shopping in piena sicurezza, attuando tutte le norme e raccomandazioni previste dalle autorità nazionali e regionali a tutela dei lavoratori e dei clienti.

I punti vendita della rete Scarpe&Scarpe sono stati sanificati e accoglieranno la clientela nel rispetto del protocollo anti-contagio che prevede l’utilizzo di mascherine e guanti, l’osservanza delle distanze di sicurezza sia in entrata che all’interno dei reparti, la fornitura di gel igienizzante e di calzini usa e getta con cui provare le scarpe in totale tranquillità.

“Attendevamo questo momento da oltre due mesi – afferma Alessandra Miriello, CFO di Scarpe&Scarpe –: dopo le chiusure imposte dal governo per la gestione dell’emergenza coronavirus, l’attività è ripartita in piena sicurezza. I primi store hanno riaperto l’11 e il 13 maggio e con oggi tutta la rete Scarpe&Scarpe è tornata in attività, grazie al grande impegno della squadra che ha lavorato in questo periodo per render possibile la riapertura in sicurezza, dagli area manager agli store manager fino ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Abbiamo sottoscritto e condiviso una serie di misure in grado di coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità

lavorative, seguendo scrupolosamente le normative nazionali e regionali e con accorgimenti extra. E con questo primo passo potremo iniziare concretamente a lavorare per il futuro dell’azienda, in vista del piano industriale e di rilancio di un marchio che da 60 anni accompagna gli italiani nella scelta delle scarpe, e non solo”.