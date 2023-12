Sanremo 2024, i Jalisse non mollano dopo 27 no

(Adnkronos) – Niente da fare per i Jalisse che anche nel 2024 non riusciranno a esibirsi al Festival di Sanremo, il quinto di Amadeus. Per il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, marito e moglie, si tratta della 27esimo rifiuto consecutivo. "27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti", scrivono su Facebook preannunciando – chissà – un nuovo tentativo nel 2025. Anche lo scorso anno i vincitori del Festival 1997 con 'Fiumi di parole' avevano scritto un messaggio in cui dicevano di essere stati scartati: "Ma non ci fermiamo", avevano aggiunto. Nel 2017, di fronte ll'ennesimo no, avevano detto: "Abbiamo vinto in maniera inaspettata, senza un produttore forte, e l’abbiamo pagata". All'epoca, parlavano di "ostracismo" per spiegare la mancata presenza al Festival. Ora, dopo il nuovo semaforo rosso, apparentemente nessuna polemica. D'altra parte, come ha ammesso Amadeus, per il Festival 2024 sono arrivate centinaia di candidature e la lista degli artisti delusi è inevitabilmente lunga. I Jalisse hanno comunque sempre continuato a fare musica, anche tra molte difficoltà hanno ammesso: "Nel 1999 ho persino lavorato in una pizzeria", aveva affermato Fabio aggiungendo: "La gente mi riconosceva e pensava che il locale fosse mio. Invece no: con Alessandra incinta di Angelica, la nostra prima figlia, lo facevo per portare a casa qualche lira". Ci sarà un nuovo tentativo per il 2025? In caso, a emettere il verdetto potrebbe non essere Amadeus. Il direttore artistico del Festival, nella sua apparizione ieri a Domenica In, ha chiarito che il prossimo Festival sarà l'ultimo per lui. "Noi ci vediamo a Sanremo 2024 perché se non ci sei tu in prima fila per me non è festival. Poi la domenica, siccome è il mio ultimo festival e non sono mai passato da te la domenica, dopo la serata finale verrò a salutarti nella Domenica In dopo il festival", ha detto facendo irruzione a sorpresa a 'Domenica In' da Mara Venier, subito dopo aver annunciato al Tg1 i 27 Big in gara a Sanremo 2024 e ribadendo che il quinto festival consecutivo sarà il suo ultimo, anche se i rumors dicono che è molto corteggiato per una prosecuzione alla guida della kermesse. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)