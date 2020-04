Ruba talco in farmacia: arrestato 27enne

Un cittadino moldavo di 27 anni è stato arrestato a Torino dalla polizia per aver rubato sei bottiglie di talco da una farmacia.

Il giovane è entrato nel locale sabato pomeriggio e, approfittando di un momento di distrazione delle dipendenti intente a servire la clientela, ha preso dallo scaffale le bottiglie e le ha nascoste sotto la giacca ed è uscito dal negozio.

Una dipendente ed alcuni clienti si sono accorti di quanto accaduto e uscendo dalla farmacia hanno raccontato quando accaduto a degli agenti di una pattuglia della Volante in strada.

Il ventisettenne, con precedenti specifici, è stato quindi fermato in via Martorelli e la refurtiva, del valore di circa 50 euro, riconsegnata al titolare della farmacia.