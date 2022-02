Rivoli teme le baby gang: più controlli contro i vandali minorenni nei parchi

Intensificati i controlli nei parchi pubblici di Rivoli dopo gli atti di vandalismo al Parco Turati e al Parco Salvemini avvenuti nelle ultime due settimane. Non solo per il decoro del verde ma per timore che la situazione possa degenerare, come spiega il sindaco Andrea Tragaioli: “E’ importante far fare controlli mirati alla nostra Polizia locale per evitare che la situazione degeneri e finisca a scontri e botte come è successo a Torino e Nichelino”.

Il Comandante della Polizia Municipale Marco Lauria ha elencato i primi risultati di questi controlli, eseguiti anche in borghese:“Sono stati identificati 42 giovani, dai 15 ai 18 anni per la maggior parte di Rivoli (34 su 42) e per la maggior parte minorenni. Quattro ragazzi saranno denunciati per i danni causati il 21 gennaio e ad un altro è stato emesso un verbale perché circolava con ciclomotore all’interno del parco”. Tutti i genitori dei minorenni saranno contattati e informati dei fatti accaduti.

Il Vicesindaco Laura Adduce sostiene decisa: “Ora basta, non c’è spazio nella nostra città per chi vandalizza. Abbiamo iniziato l’anno con palme incendiate, arredi urbani vandalizzati. Grazie alla nostra Polizia locale sono stati individuati i responsabili ed ora i trasgressori verranno giustamente puniti. Sono stati intensificati i controlli sul territorio, durante il giorno in divisa e nelle uscite serali in borghese. Non avremo nessuna tolleranza, basta, serve responsabilità e senso civico. Educazione e rispetto per ciò che ci circonda.”

Nel corso dell’anno verranno eseguiti regolari controlli nei parchi cittadini, in divisa, in borghese.

Saranno monitorati gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi aperti in orario serale per contrastare l’eventuale vendita di alcolici a minorenni.