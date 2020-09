Rivoli, arrestato stalker

Venerdì gli agenti del Commissariato di Rivoli hanno eseguito una misura cautelare in carcere per atti persecutori, emessa dal Tribunale di Torino, a carico di una cittadino italiano di 37 anni, con diversi precedenti di polizia.

L’uomo aveva avuto una relazione con una donna, durata qualche anno e terminata nel 2019 per volere di quest’ultima, sottoposta a violenze e minacce.

Dopo l’interruzione del rapporto, non dandosi pace, il trentasettenne inizia a perseguitare la sua ex compagna tanto che la vittima si vede costretta a bloccarlo telefonicamente e sui social network.

Nelle ultime settimane gli atti persecutori diventano frequenti. L’uomo segue la ex anche quando va a casa di amiche. Il trentasettenne continua a scriverle mail e a contattarla con utenze telefoniche diverse. Non pago, la segue con l’auto e si apposta nei pressi della sua abitazione. In una circostanza, mentre la donna si sta muovendo in macchina, le taglia la strada, blocca la marcia del veicolo e si allontana quando la donna contatta il 112.

I fatti portano la vittima a chiedere l’ammonimento del Questore. Alla luce delle indagini degli agenti del commissariato, della reiterazione dei comportamenti dell’uomo e dell’aggravamento della situazione, l’Autorità Giudiziaria emette il provvedimento restrittivo. Anche il giorno precedente all’esecuzione, lo stalker era entrato in azione: nella circostanza gli agenti, che monitoravano sull’incolumità della donna, si erano resi conto della presenza del trentasettenne nei pressi dell’abitazione della vittima ma l’uomo si era dileguato alla loro vista. Fuga che a nulla gli è valsa visto che il giorno successivo è stato condotto in carcere.

Nell’ultima settimana sono tre gli arresti per stalking eseguiti dagli agenti del commissariato di Rivoli.