Sono 22 i bambini e le bambine che a partire da metà gennaio usufruiranno dei sabati di apertura delle scuole della prima infanzia. La Città di Rivalta è infatti tra i 63 comuni vincitori del bando «Attuazione di una misura di sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale» nell’ambito del POR FSE 2014/2020 Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” promosso da Regione Piemonte per l’ampliamento dell’orario degli asili nido.

Da sabato 14 gennaio e fino alla fine di giugno, tutti i sabati mattina dalle 8.30 alle 12.30, il servizio nido sarà aperto senza costi aggiuntivi per le famiglie. E non si tratterà di un semplice ampliamento dell’orario: il progetto “Come un pittore”darà ogni mese ai bambini la possibilità di lavorare su un colore protagonista e svolgere diverse attività laboratoriali per stimolare la curiosità e la fantasia. «Speriamo che questa nuova fascia oraria di apertura, che non avrà ulteriori aggravi economici, possa migliorare la qualità della vita e l’organizzazione famigliare e permettere una maggiore conciliazione con le esigenze lavorative dei genitori» spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche per la scuola di Rivalta Agnese Orlandini.

Per poter attivare il servizio era necessario raggiungere il minimo di cinque adesioni: al 31 dicembre – termine per l’iscrizione dei partecipanti – 19 famiglie hanno iscritto i loro bambini. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro degli uffici amministrativi in sinergia con i gestori e fino al 21 gennaio sarà possibile accogliere ancora nuove adesioni fino a esaurimento posti. «Siamo felici che questa opportunità sia stata colta anche dalle famiglie di bambini non normotipici, che potranno così gioire di un momento in più di socializzazione e relazione con i loro compagni» aggiunge Agnese Orlandini.