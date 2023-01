Residenza Universitaria All Inclusive

Studiare all’estero è un’esperienza entusiasmante e piena di insidie al tempo stesso: conoscere altre culture è da sempre il miglior propellente per una crescita umana e professionale, ma appena sbarcati in terra straniera ci si sente subito spaesati, soprattutto nello scegliere l’appartamento dove alloggiare. Collegiate è un sito web che risolve in un sol colpo tutte le beghe burocratiche e permette di trovare fantastici alloggi dedicati agli studenti stranieri. In Italia Collegiate offre fantastiche stanze per studenti a Milano.

Una garanzia consolidata

Collegiate è da anni che opera nel settore delle residenze universitarie. Nel Regno Unito è l’azienda leader in questo speciale mercato, ma ha sedi anche in tante altri paesi dell’Unione Europea. Collegiate non si limita a fornire “quattro mura e un tetto sulla testa”, ma offre alloggi di primissima qualità al fine di rendere il soggiorno il più piacevole possibile. In questi anni in cui dobbiamo convivere con il Covid-19 e le sue varianti, Collegiate ha aumentato le misure di distanziamento e le procedure di sanificazione affinché la salute degli studenti sia sempre una priorità. Nelle strutture sono inoltre incentivati i legami di amicizia fra studenti, offrendo un calendario ricco di eventi che permettono ai ragazzi di sentirsi parte di una grande comunità.

Affitti All Inclusive

Rispetto alle altre strutture per universitari, Collegiate offre una tariffa tutto incluso: nell’affitto mensile, infatti, sono comprese anche le utenze di acqua, luce e gas, oltre a internet ad alta velocità. Tutte le abitazioni vantano un design moderno ed elegante, e al tempo stesso si può usufruire di spazi comuni in cui fare amicizia con gli altri studenti. Per evitare visite “indesiderate” dall’esterno, infine, c’è un servizio portineria a tutte le ore del giorno e della notte, con sistemi di sicurezza di ultima generazione per garantire la massima tranquillità.

Qualche domanda utile

Fatte le dovute premesse, per spiegare al meglio tutte le caratteristiche di Collegiate l’ideale è servirsi delle domande più frequenti che gli studenti stranieri si pongono quando sono alla ricerca di un alloggio. Vediamole di seguito.

Gli affitti sono realmente All Inclusive?

Assolutamente Sì! Come anticipato, nella quota mensile sono comprese le spese per acqua, luce, gas, oltre a internet ad alta velocità. Si consideri inoltre che l’acqua calda è disponibile 24 ore su 24, il riscaldamento può essere gestito individualmente per ogni stanza, e oltre al Wi-Fi le camere sono dotate anche di prese ethernet.

La biancheria, gli asciugamani e i prodotti per la cucina sono inclusi nella stanza?

No. La biancheria e i prodotti affini devono essere acquistati a parte dallo studente. Tuttavia, qualora non si abbia il tempo di andare a fare compere per prendere questi prodotti, possono essere comunque acquistati via Collegiate.

La pulizia della stanza è compresa?

Di solito le pulizie in camera sono responsabilità dello studente, che quindi dovrà farle in prima persona. In caso si volesse, è possibile richiedere un servizio di pulizia e/o cambio biancheria del letto, previo pagamento.

Gli spazi comuni sono gratuiti?

Assolutamente Sì! I residenti nelle camere Collegiate possono accedere gratis nelle aree comuni in qualsiasi momento della giornata. Nelle residenze universitarie a Milano c’è anche un’area fitness, per tenersi sempre in forma. Se invece si vuole usufruire di trattamenti termali o del bar potrebbero esserci costi a parte.

Come si effettua la prenotazione di una stanza Collegiate?

L’intero processo di prenotazione è disponibile online. Sul sito web Collegiate occorre prima creare un account, e poi accedere per selezionare la struttura, la camera e pagare la caparra. Entro 7 giorni si riceve un’offerta di alloggio, da confermare entro 14 giorni. A quel punto, una volta confermata la stanza, non resterà che pagare l’affitto per intero o a rate.

Come partecipare agli eventi organizzati da Collegiate?

Collegiate fa di tutto affinché fra gli affittuari si possono stringere amicizie e rapporti umani, e gli eventi per conoscere gli altri studenti della residenza sono numerosi. Per essere sempre aggiornato, basta dare un’occhiata alla bacheca in struttura, o chiedere di essere inserito nell’apposito gruppo WhatsApp.

È possibile prenotare una stanza vicina a quella dei propri amici?

Non c’è garanzia che si possa trovare una stanza vicina a quella dei propri amici, ma se questa preferenza viene specificata al momento della prenotazione lo staff di Collegiate farà di tutto affinché questo desiderio possa realizzarsi.