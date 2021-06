Rissa tra minorenni al Valdo Fusi

Picchiate e tirate per i capelli da una loro coetanea per alcuni sguardi di troppo. E’ accaduto al piazzale Valdo Fusi, abituale ritrovo di giovani e skater. A segnalare il fatto le due giovani vittime, entrambe minorenni, a una pattuglia di vigili di passaggio. Le ragazze hanno raccontato dell’aggressione e hanno anche fornito una descrizione di una ragazza del gruppo che si trovava ancora in zona e che è stata individuata dai civich.

Sarebbero stati alcuni sguardi che le vittime avrebbero rivolto alla giovane, classe 2004, a innescare la sua rabbia scatenando, con alcuni amici, la rissa. Nel parapiglia un altro gruppo di ragazzini ne ha approfittato per rubare la borsa a una delle due vittime, ritrovata poco dopo mancante di 40 euro e sigaretta elettronica.

La giovane derubata è stata trasportata in ambulanza all’ospedale dove le è stato riscontrato un trauma cranico non con motivo guaribile in sei giorni. La ragazza protagonista della violenza è stata portata al commissariato di via Bologna e in presenza dei genitori, è stata indagata per lesioni personali e violenza privata.