Quali scarpe da uomo sono giuste per l’inverno?

Con l’arrivo del freddo e delle temperature più rigide, è necessario coprirsi bene dalla t

Di calzature adatte a al inverno ne esistono di tantissimi tipi, a partire da scarpe basse pesanti, passando per le polacchine fino ad arrivare a veri e propri stivali alti. In questa semplice guida capiremo quali sono le scarpe più adeguate da uomo per non avere freddo durante l’inverno.

Oggi andremo a vedere insieme proprio la parte finale del nostro vestiario, le scarpe.

Quali scarpe scegliere per l’inverno?

Per quanto riguarda le scarpe invernali la scelta può variare su molti fronti, la prerogativa principale è che tengano il piede caldo e comodo. Ci sono molte calzature differenti che possono essere indossate durante questa stagione e ora le andremo a vedere.

Scarpe in pelle

La prima tipologia di calzatura che ti consigliamo è la scarpa in pelle, una soluzione robusta, solida ed impermeabile all’acqua.

Perfetta per appuntamenti casual o non troppo formali, quindi molto versatile. Per quanto riguarda questa tipologia di scarpa ti consigliamo di non acquistare la più economica o la più bella esteticamente, ma di valutare soprattutto la robustezza, l’impermeabilità e la vestibilità.

Polacchine

Un’altra calzatura molto interessante per il periodo invernale sono le polacchine da uomo, indossabili sia in situazioni quotidiane, che in situazioni un po’ più eleganti.

A secondo del contesto, però ti consigliamo due versioni di polacchine differenti: per la routine quotidiana andranno benissimo con la suola in gomma, invece in situazioni formali sono più indicate con suola in cuoio.

Scarpe basse

La tipologia più utilizzata in questo periodo, come durante tutto l’anno sono le cosiddette sneakers.

Le scarpe basse da uomo possono essere utilizzate veramente in qualsiasi contesto, naturalmente dipende sempre dalla tipologia della calzatura. Come per le altre due scarpe vi consigliamo di valutare più tutti i fattori riguardanti l’efficienza e la qualità piuttosto che l’estetica.

Durante i periodi dove sono ghiacciate le strade ed i marciapiedi, sono preferibili le suole “a carro armato” così da avere una maggiore aderenza e non rischiare di scivolare.

Stivali da montagna

Se vogliamo invece uscire dalla città ed addentrarci in montagna vi consigliamo dei veri e proprio stivali.

Questa calzatura è sicuramente quella che deve essere più confortevole e sicura. È necessario valutare molto bene lo spessore della tomaia, la rigidità della suola e la comodità del piede al suo interno.

Dove acquistare le scarpe adatte per l’inverno?

