Priorità alla scuola: a Torino in piazza insegnanti, genitori e alunni

Anche a Torino insegnati, genitori e alunni sono scesi in piazza questo pomeriggio in piazza Castello per il flash mob “Priorità alla scuola”.



L’iniziativa lanciata in varie città italiane per chiedere al Governo maggiore attenzione e chiarezza sul futuro della scuola, chiusa da fine febbraio e di ancora non si conoscono le modalità di ripartenza a settembre.



Gli organizzatori infatti chiedono al Miur la riapertura totale delle scuole con settembre e si oppongono all’ipotesi di un nuovo anno con didattica a distanza.

“A settembre non vogliamo sperimentazioni. A settembre non vogliamo turni nella scuola dell’obbligo. La scuola va riaperta, anche i nidi che sono un servizio pubblico essenziale. La scuola va riaperta perchè solo la scuola aperta offre inclusione, uguaglianza, possibilità di crescita per bambini e ragazzi” dicono.



ERRONEAMENTE IN PRECEDENZA ABBIAMO SEGNALATO LA PRESENZA IN PIAZZA DELL’EX ASSESSORA ALL’ISTRUZIONE FEDERICA PATTI, LA QUALE IN REALTA’ NON HA PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE. CHIEDIAMO SCUSA PER L’ERRORE AI LETTORI E ALL’EX ASSESSORA.