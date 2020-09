Moncalieri, un chilo di marijuana in taxi, arrestato cliente

Trasportava la droga in taxi sperando di non essere fermato: invece un 21enne torinese è stato arrestato dai carabinieri a Moncalieri. Il taxi è stato fermato durante un controllo: il conducente era in regola e ignaro del trasporto illegale ma il giovane che sedeva sul sedile posteriore aveva con sé un chilo di marijuana.

Per lui sono scattate le manette per detenzione e traffico di stupefacenti. In corso le indagini dei carabinieri per capire se il 21enne fosse un corriere o il gestore dello spaccio.