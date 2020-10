Primarie: pronto il regolamento

Passi in avanti verso le primarie del centrosinistra. I segretari del Partito Democratico Paolo Furia (segretario regionale) e Mimmo Carretta (segretario metropolitano) fanno sapere che il regolamento è pronto e ora inizieranno i tavoli programmatici.

“La coalizione di centrosinistra ha liberato oggi la versione definitiva del regolamento per le primarie di coalizione. Scende a 4000 la soglia delle firme da raccogliere per le candidature civiche, per favorire un processo di apertura alla società civile, mentre restano confermate le date già note: 6/7 febbraio le primarie, 7 gennaio le candidature, 30 novembre le dichiarazioni di candidatura di chi deve raccogliere le firme”.

- Advertisement -

“Nei prossimi giorni la coalizione si ritroverà per firmare il patto di programma solidarietà della coalizione e darà il via a un tavolo per la costruzione di una ampia piattaforma programmatica da offrire al candidato sindaco” concludono i segretari.