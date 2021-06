Primarie, più di mille iscritti per il voto online

Un buon test per la piattaforma “Partecipa” per le primarie del centrosinistra a Torino. Infatti, sono 1179 gli elettori che si sono iscritti nella finestra tra domenica e martedì per prenotarsi per le il voto online di sabato 12 e domenica 13 giugno per scegliere il candidato sindaco.

All’apertura dei seggi, sabato 12 alle ore 15, riceveranno un link con il quale esprimere la propria preferenza. Gli organizzatori garantiscono l”l’assoluta segretezza del voto e dunque la non corrispondenza tra indirizzo mail ricevente e il voto espresso”.