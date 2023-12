Prima alla Scala, è ufficiale: in prima fila sul palco reale Segre, La Russa e Sala

(Adnkronos) – Definite ufficialmente le presenze sul palco reale del Teatro alla Scala per la Prima di questa sera (ore 18) quando si alzerà il sipario sul 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly. In prima fila ci saranno la senatrice Liliana Segre e la figlia Federica Belli Paci, con accanto da una parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la compagna Chiara Bazoli, e dall'altra il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la moglie Laura De Cicco. In seconda fila il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)