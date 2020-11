Prestiti personali Compass: iter, documenti e tutte le info utili

Per richiedere prestiti personali a Torino, i clienti hanno a disposizione 3 filiali Compass, in cui i consulenti finanziari aiutano quotidianamente le persone a concretizzare i loro progetti.



Le agenzie finanziarie a Torino che operano da anni nel settore del credito, come Compass, sono specializzate nella valutazione dei prestiti personali, con la fornitura di prodotti finanziari customer oriented e che possono essere gestiti anche online.

Compass: come richiedere prestiti a Torino

I tempi per richiedere un prestito con Compass, compresa l’agenzia finanziaria di Torino, sono di un solo giorno: compilando il modulo online e prenotando un appuntamento in una delle 3 filiali presenti sul territorio, è possibile interfacciarsi con uno dei consulenti dedicati.



In alternativa, è prevista una procedura interamente digitale, attraverso cui il cliente può presentare l’istanza di prestito, dopo aver valutato quale prodotto sia in linea con le proprie esigenze.

Tipologie di prestiti Compass richiedibili a Torino

I prodotti finanziari proposti da Compass sono i prestiti personali, con importi richiedibili fino a 30.000 euro: è il caso di Ottimo, l’offerta base di Compass. L’opzione Total Flex offre un’ampia flessibilità al cliente, che può modificare sia la rata che la durata, secondo i limiti previsti dal contratto; Jump permette di saltare una rata, nel corso di un anno solare.



Inoltre, i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, consentono di acquistare un’auto nuova, finanziare progetti di lavoro o di studio, per sé e le persone care, con la garanzia della tranquillità di una rata sostenibile e una rete di consulenza sempre a disposizione.



Un altro prodotto finanziario proposto da Compass riguarda la cessione del quinto, dedicato ai dipendenti e pensionati di aziende pubbliche e private. Questa particolare forma di finanziamento prevede un tasso di interesse vantaggioso, non necessita dell’autorizzazione del datore di lavoro per la trattenuta della rata in busta paga e consente di gestire i propri impegni finanziari in tranquillità, senza pericolo di dimenticare uno o più pagamenti, proprio perché l’importo della rata è saldato tramite la decurtazione diretta nella busta paga.

Prestiti personali a Torino: dove trovare le agenzie Compass

Puoi trovare la filiale Compass di Torino più vicina a te andando direttamente sul sito. Le filiali Compass sono distribuite nel territorio cittadino in modo strategico e funzionale, per andare incontro alle esigenze di un’ampia clientela.



Per quanto riguarda i documenti necessari per richiedere i prestiti Compass a Torino, indipendentemente dalla modalità di invio della richiesta di finanziamento, presso la sede fisica oppure online, i documenti che il richiedente deve presentare sono quelli di identità, come la carta di identità o la patente, oltre al codice fiscale.



Tra i documenti da produrre rientrano anche quelli reddituali, come le ultime due buste paga, il contratto di lavoro e, se ritenuto opportuno, l’ultima dichiarazione dei redditi. Qualora il richiedente fosse intestatario di ulteriori finanziamenti, come mutui ipotecari o altri prestiti, è necessario specificarlo in fase di richiesta.



Allo stesso modo, è obbligatorio indicare l’eventuale obbligazione riguardo a fidejussioni o garanzie prestate in favore di terze persone, poiché l’importo ottenibile potrebbe variare.



Nel caso di altri prestiti in corso, l’opzione che consente di accorpare tutte le rate in una sola consente a migliaia di persone di affrontare con maggiore serenità gli impegni finanziari assunti.



La procedura di richiesta di finanziamento a Torino, per coloro che desiderano certezza di informazioni e personale competente e qualificato, diventa con Compass agevole e chiara.



A seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta, entro qualche giorno lavorativo il cliente riceve una notifica riguardante l’esito, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella documentazione, come anche al numero telefonico fornito in filiale oppure online.