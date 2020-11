CNA Torino: “Sospendere i pagamenti delle bollette in scadenza per imprese in difficoltà”

Un appello ai gestori di fornitura di energia elettrica perchè congelino le bollette in scadenza in questi giorni per le attività commerciali e artigianali costrette alla chiusura. A rivolgerlo è Cna Torino che rivela le difficoltà di molte attività costrette a chiudere per il lockdown a far fronte a tutti i pagamenti.

“Ricordo che per la classe di consumo fino a 20 MWh dove si concentrano artigiani e micro imprese, l’energia elettrica costa il 54.3% in più rispetto alla media dell’Ue. Si tratta quindi di cifre importanti per imprese già in difficoltà soprattutto se pensiamo alle attività oggetto di chiusura come gelaterie, pasticcerie, centri estetici o ristoranti” dichiara Nicola Scarlatelli Presidente di CNA Torino.

Durante il precedente lockdown la sospensione fu accordata in modo generalizzato: in questo caso, si tratterebbe di riconoscere le sospensione alle imprese costrette alla chiusura dall’ultimo Dpcm, ma che devono saldare i consumi dei mesi scorsi.E sarebbe opportuno prevedere anche un meccanismo automatico di sospensione nel caso di altre chiusure.

“Siamo a ribadire che nonostante possiamo capire gli sforzi del Governo, nonostante possiamo capire l’emergenza sanitaria, le nostre imprese vogliono tornare presto a lavorare, continuando ad operare in sicurezza come recita lo slogan della nostra campa sindacale sui giornali in questi giorni” conclude Scarlatelli.