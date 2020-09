Preparava la “conserva” di marijuana: 14 barattoli nascosti in cantina

Tanti barattoli di vetro per conservare in cantina le marijunana, un pò come da tradizione si fa con la conserva di pomodoro fatta in casa.

A scoprirlo gli agenti del Commissariato San Donato che assieme al caso Naik sono intervenuti in una casa del quartiere Cenisia dopo una segnalazione di un sospetto di spaccio.

E così in cucina sono stati trovati due barattoli contenenti marijuana, il necessario per confezionare dosi e 570 euro. Poi la perquisizione in cantina ha fatto scoprire altri 14 barattoli in vetro per un totale di 720 grammi di marijuana.

Il 22enne è dunque stato arrestato per possesso di stupefacente e denunciato per ricettazione visto che sono state trovate carte di circolazione, chiavi e centralina di un auto intestate ad altri.