Prefettura e Regione fermano nuovi arrivi di migranti in Piemonte

Non ci saranno altri arrivi di migranti in Piemonte. È questo il risultato dell’esito dell’incontro in Prefettura tra il prefetto di Torino Claudio Palomba e l’assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione Fabrizio Ricca, incentrato sul tema dell’assegnazione dei migranti recentemente sbarcati in Sicilia.

“Non sono previsti nuovi arrivi di immigrati sbarcati in Sicilia sul nostro territorio. Lo avevamo chiesto espressamente e ci è stato confermato. La nostra preoccupazione, in questo momento, è monitorare la situazione sanitaria generale e l’invio di un grande numero di persone renderebbe più complesso questo compito” ha affermato Fabrizio Ricca al termine dell’incontro.

- Advertisement -

Nei giorni scorsi già il governatore del Piemonte Alberto Cirio aveva scritto una lettera al ministro dell’Interno per dire di non essere disposto ad accogliere altri migranti in Piemonte.