Piemonte sospende anche Johnson&Johnson a under 60

Dopo AstraZeneca anche il vaccino Johnson&Johnson sarà sospeso per gli under 60 in Piemonte. La decisione è stata presa dalla Regione in via precauzionale alla luce delle nuove raccomandazioni delle autorità sanitarie nazionali sull’utilizzo dei vaccini a vettore adenovirale.

Dunque per le fascia di età sotto i 60 anni i vaccini che al momento saranno somministrati sono Pfizer e Moderna.