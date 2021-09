Piemonte, da oggi tamponi gratuiti per studenti e personale scolastico

A una settimana dalla riapertura delle scuole la Regione Piemonte fa il punto sulla prevenzione del Covid.

Da oggi al 19 settembre, gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico docente e non docente e gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale potranno sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare negli hotspot che sono elencati sul sito della Regione Piemonte. Da fine settembre pronti i programmi di screening gratuiti su base volontaria, con un ulteriore potenziamento delle attività di tracciamento dei contatti e di gestione dei casi Covid-19.

“Occorre proseguire con la promozione della campagna vaccinale tenendo conto dell’importanza della comunicazione: un incremento delle adesioni potrebbe derivare infatti dalla trasmissione di informazioni precise, che non lascino spazio a dubbi o fake news. Relativamente alle mascherine rimane poi alta l’importanza nell’utilizzo in questa fase in cui il virus e le sue varianti non hanno ancora cessato di circolare” hanno precisato i consiglieri leghisti Andrea Cane e Stefano Stecco chiarendo anche i numeri delle terapie intensive.

“Stiamo lavorando alacremente alla campagna vaccinale, ma non dimentichiamo che l’autunno potrebbe riservare uno scenario di contagi maggiori tra i non vaccinati. E’ disinformazione allarmistica dire che i conti non tornano: il Dirmei, con il suo direttore Emilpaolo Manno, proprio oggi ha ribadito che il numero complessivo dei posti di terapia intensiva è di 628, come comunicato al ministero della Salute”.