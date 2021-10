Per gli exit-poll Lo Russo in netto vantaggio, crollo M5S

I primi exit poll alla chiusura delle urne ribaltano sondaggi e previsioni, con un centrosinistra nettamente avanti, in una forbice tra 444 e 48 per cento. Mentre il centro destra di Damilano non supera il muro del 40 per cento, attestandosi tra il 38 e il 40 per cento.

Non arriva a cifre a due zeri il Movimento 5 stelle con Valentina Sganga ferma tra il 7 e il 9 per cento.

L’ultima rilevazione alle urne – effettuata alle ore 15.00, al momento della chiusura dei 919 seggi – sull’affluenza al voto per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli delle Circoscrizioni è stata del 48,06 %.

Si sono presentati ai seggi 331.488 elettori (158.649 maschi e 172.839 femmine), gli aventi diritto erano 689.684.