Pd, pronta la lista per le comunali tra novità e conferme

Il Partito Democratico ha pronta la lista per le elezioni comunali. Quaranta in totale i nomi che formeranno la compagine dem per sostenere Stefano Lo Russo nel tentativo di riconquistare la Sala Rossa. Per ora i nomi noti sono 35, mentre restano da decidere gli ultimi cinque nomi, che probabilmente saranno definiti nelle prossime ore così come si sceglierà il capolista.

Tra le riconferme della vecchia consiliatura solo tre nomi: Maria Grazia Grippo, Chiara Foglietta e Lorenza Patriarca. Mentre si pesca dalle Circoscrizione: con il presidente della 4, Claudio Cerrato, e diversi consiglieri. Ludovica Cioria è la candidata più giovane nelle liste.

In lista anche Gianna Pentenero, ex assessora in Regione Piemonte e fino all’ultimo tentata dalla candidatura alle primarie, Paolo Volpato, volto noto del giornalismo locale e Nadia Conticelli, ex consigliera regionale.

Tra i nomi nuovi anche Ahmed Abdullai, mediatore culturale di origine somala, che potrebbe essere scelto come capolista.

Non si trova per ora il nome di Enzo Lavolta, sfidante di Lo Russo alle primarie.

Dei 35 candidati 16 sono donne.

Ecco l’elenco completo:

Abdullahi Ahmed, Mario Alfiero, Roberto Bettonte, Anna Borasi, Vincenzo Camarda, Ardena Caramello, Angelo Catanzaro, Claudio Cerrato, Ludovica Cioria, Laura Clarici, Enrico Colia, Nadia Conticelli, Pierino Crema, Chiara Foglietta, Caterina Greco, Maria Grazia Grippo, Toni Ledda, Luis Tataje, Valentino Magazzù, Alessandra Marci, Anna Mastromarino, Paola Parmentola, Lorenza Patriarca, Gianna Pentenero, Luca Pidello, Francesca Ramondo, Andrea Sacco, Alberto Saluzzo, Amalia Santiangeli, Maria Grazia Santoiemma, Carmelo Sciascia, Simone Tosto, Stefano Turi, Pietro Tuttolomondo, Paolo Volpato.