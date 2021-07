Il Movimento 5 Stelle sarà presente alle elezioni non solo in Comune ma anche in tutte le Circoscrizioni. Lo annuncia la sindaca Chiara Appendino: “Siamo convinti di presentarci” afferma.

“Stiamo lavorando, la candidata sindaca Valentina Sganga sta lavorando sulle liste e rispetteremo ovviamente le tempistiche anche nel caso in cui, come capiremo nelle prossime ore, si dovesse votate il 3 ottobre. Comunque siamo pronti”.