Pd, dalla provincia a Torino militanti e iscritti per sostenere Lo Russo

La provincia di mobilita per Torino. Militanti e iscritti del Partito Democratico sono pronti a venire in città per sostenere Stefano Lo Russo al ballottaggio. Lo annuncia il segretario metropolitano Mimmo Carretta che su Facebook scrive: “La mattina si apre con una telefonata al segretario Antonio Landolfi di Nichelino per ringraziarlo per lo straordinario lavoro fatto. Prima di salutarci Antonio mi dice ‘segretario noi siamo qui, con una voglia matta di dare una mano a Torino e a Stefano’. Risultato: nei prossimi giorni militanti ed iscritti della provincia invaderanno Torino per volantinare nei nostri banchetti, per parlare con la gente, per accompagnarci in questo straordinario cammino. Ogni circolo ‘adotterà’ una piazza, un quartiere una via per restare al nostro fianco e per dare forza a Stefano. Questa – conclude il segretario Dem – è la nostra comunità”.